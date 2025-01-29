Zoosystematica Rossica: новый вид мух-горбаток может бороться с муравьями

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Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) обнаружили новый вид мух-горбаток, которые могут бороться с наносящими вред экосистемам и сельскому хозяйству муравьями. Результаты исследования опубликованы в журнале Zoosystematica Rossica.

Специалисты рассказали, что во время сбора муравьев Camponotus vagus под Ростовом-на-Дону нашли насекомых, часть из которых была заражена паразитами. Инкубация их личинок привела к выводу мух-горбаток Microselia rossica (Phoridae).

Паразиты регулируют численность хозяев, так что мухи смогут повлиять на количество муравьев, рассказал студент кафедры зоологии ЮФУ Дмитрий Шевченко.

Кроме того, по его словам, в США этот вид мух уже используется против огненных муравьев. Но российским ученым еще потребуется время, чтобы понять, как именно их можно применять.

В дальнейшем исследователи хотят определить глобальный ареал паразитоидных мух.

Ранее австралийские ученые обнаружили новый вид воронкообразного паука, чьи представители известны одним из самых мощных ядов в мире. Крупнейшим из известных теперь считается 9-сантиметровый Atrax christenseni, выделенный учеными в отдельный подвид. Его нашли неподалеку от австралийского города Ньюкасл.