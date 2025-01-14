Новый подвид самого опасного в мире паука обнаружен в Австралии

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Австралийские ученые обнаружили новый вид воронкообразного паука, чьи представители известны одним из самых мощных ядов в мире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на публикацию в научном журнале BMC Ecology and Evolution.

Исследователи ранее считали, что представители этого семейства не превышают 2,5 сантиметра в длину, но уже в 2018 году был найден пятисантиметровый паук, получивший прозвище Колосс. Затем ученые нашли еще несколько особей, большим из которых был Геркулес, достигший в длину 8 сантиметров.

Крупнейшим из ныне известных видов воронкообразных пауков теперь считается 9-сантиметровый Atrax christenseni, выделенный учеными в отдельный подвид. Его нашли неподалеку от австралийского города Ньюкасл.

Между тем российские ученые нашли в районе Норильска неизвестного ранее жука. Исследователи назвали его "Путоранчик". Это открытие было сделано в ходе второго этапа Большой научной экспедиции, проходившей не только в Красноярском крае, но и в Забайкалье и в Мурманской области.

