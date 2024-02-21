В Норильске обнаружили неизвестного ранее жука во время Большой научной экспедиции

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Ученые обнаружили в районе Норильска неизвестного ранее жука, которого назвали Путоранчик. Об этом стало известно во время презентации результатов второго этапа Большой научной экспедиции, которая прошла в парке "Зарядье".

Ученые Сибирского отделения РАН, общественники и представители компании "Норникель" обсудили участие бизнеса в сохранении биоразнообразия. Экспедиция охватила три региона – Забайкальский и Красноярский край, Мурманскую область. В рамках второго этапа экспедиции 2023 года были выявлены новые виды биоразнообразия и отмечено минимальное воздействие на природу.

"Большая научная экспедиция в 2023 году подтвердила либо опровергла теории и гипотезы, которые были на первом этапе. Сейчас можно говорить уже о системности этих исследований. Нужно продолжать их дальше, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу", – заявил вице-президент "Норникеля" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

К основным негативным факторам воздействия на окружающую среду эксперты отнесли отчуждение территорий, выбросы диоксида серы и хозяйственно-бытовые стоки.

В ходе исследования ученые увидели большое разнообразие флоры и фауны: в наземных экосистемах зарегистрировано 1 039 видов, а в водных – 332 вида. Кроме того, они нашли 32 охраняемых вида, среди которых 19 видов растений и 13 видов животных.

Кроме того, специалисты дополнительно изучили процессы миграции тяжелых металлов из отвалов пород, уточнили границы поясов воздействия и данные предыдущего года исследований. В наземных экосистемах радиус зоны воздействия объектов компании составил до 10, а местами до 15 километров.

"Исследования помогли нам получить действительно интересный научный результат, который можно будет внедрить в практику бережного природопользования и охраны природы в зоне деятельности крупных промышленных предприятий. Наблюдения необходимо продолжать, потому что арктическая экосистема очень большая и хрупкая", – сказал руководитель исследований, член-корреспондент РАН Виктор Глупов.

Ученые планируют использовать полученные данные в разработке программ по сохранению и мониторингу биоразнообразия.

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