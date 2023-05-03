В России увеличились расходы на науку

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В России сформировалась новая модель управления научно-технологическим развитием страны, а расходы на науку увеличились. Об этом в беседе с RT сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Очень важно, что ранее разрозненные 34 программы научного развития, которые были в разных ведомствах, теперь объединены в единую программу, стоимость которой составляет 1,2 триллиона рублей", – заявила Гумерова.

По мнению сенатора, развитие технологического суверенитета страны надо рассматривать как комплексную инициативу. При этом Гумерова отметила, что сегодня расходы на развитие науки в России увеличились.

Ранее в Госдуме РФ предложили проект укрепления технологического суверенитета страны. В рамках инициативы предлагается увеличить объемы финансирования и количество проводимых научных исследований. Кроме того, согласно проекту, ученых освободят от налога на прибыль, полученную от научно-исследовательской деятельности.

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