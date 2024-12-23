Уникальную тушу мамонта возрастом 50 тысяч лет обнаружили в Якутии

Фото: телеграм-канал "СВФУ"

В Якутии обнаружена туша мамонта уникальной сохранности. Ее геологический возраст, предположительно, составляет 50 тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего Музеем мамонта СВФУ Максима Чепрасова.

"На сегодняшний момент можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта. Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России", – подчеркнул эксперт.

Ученый рассказал, что заднюю и переднюю части одного животного нашли местные жители летом этого года в местности Батагайка Верхоянского района.

"При вытаивании он разделился на две части, то есть сперва вытаяла передняя часть, и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте", – поделился ученый.

В октябре находка была доставлена в Якутск в лабораторию СВФУ. Там уже начались предварительные генетические исследования туши. Ученым удалось определить, что это самка возрастом около года. Чепрасов отметил, что мамонтенка решили назвать Яной в честь реки Яны в Верхоянском районе Якутии.

Ранее ученые национального парка "Русская Арктика" впервые обнаружили микроскопических беспозвоночных животных тихоходок в ходе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

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