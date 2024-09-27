Тихоходки впервые обнаружены на архипелаге Земля Франца-Иосифа

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В ходе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа ученые впервые обнаружили микроскопических беспозвоночных животных тихоходок. Об этом сообщил ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Тихоходок обнаружили в пробе почвы, взятой на острове Земля Александры национального парка "Русская Арктика". Эти микроскопические животные размером около 1 миллиметра ранее были известны как "водяные медведи".

Тихоходки обитают в пресной воде, а также во влажных мхах и лишайниках. Они отличаются высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. Эти животные способны выживать в вакууме, кипятке и при температуре ниже минус 250 градусов. Кроме того, они могут восстанавливаться после почти полного обезвоживания и воздействия радиации.

Ученые продолжают изучать тихоходок с Земли Франца-Иосифа. На данном этапе специалистам предстоит определить их вид. Исследователи не исключают, что это может быть новый вид таких существ.

Между тем ученые обнаружили на телах Таримских мумий из Китая следы древнейшего кефирного сыра, возраст которого 3 600 лет. Специалисты извлекли ДНК из образцов, полученных около 20 лет назад. Благодаря новым методам анализа они пришли к выводу, что в них присутствуют ДНК бактерии и грибки, которые могли быть использованы в приготовлении кефира из молока более 3 500 лет назад.