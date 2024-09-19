Исследователи МГУ обнаружили патогенные грибы в помете чаек

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Сотрудники факультета почвоведения МГУ обнаружили патогенные грибы в помете чаек, питающихся на мусорном полигоне в Московском регионе, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.

В течение семи месяцев ученые изучали дрожжевые грибы в помете обычных сизых чаек. Птицы ежегодно прилетают в регионы средней и северной полосы России в середине весны и остаются там до первых осенних холодов. Однако в этот раз внимание исследователей привлекла колония птиц, которая выбрала местом гнездования не природную локацию, а обширный мусорный полигон. Птицы питались пищевыми остатками и так называемой мусорной едой, а не рыбой и насекомыми.

Ученые исследовали помет птиц из двух колоний: из озера в Мещерской низменности и с мусорного полигона. Они использовали традиционные микробиологические методы и современные молекулярные методы, поделились в пресс-службе университета.

Доля патогенов в помете птиц с полигона увеличивалась по мере того, как они питались "мусорной" пищей. В апреле доля патогенных дрожжей составляла 5,6%, а в октябре – уже 26,9%. В помете чаек из природной локации подобного не наблюдалось.

"Обнаруженные в помете чаек с мусорного полигона патогенные дрожжи Candida и Rhodotorula оказались устойчивыми к широко применяемому во всем мире противогрибковому средству – флюконазолу", – отметила старший научный сотрудник лаборатории почвенной микробиологии факультета почвоведения Анна Глушакова.

Между тем исследователи МГУ впервые получили экспериментальную оценку высоты приземного слоя атмосферы Москвы. Среднее значение параметра в столице составляет от 40 до 60 метров. По критерию постоянства направления ветра в приземном слое его высота составляет в среднем немногим менее 50 метров. Однако изучение высоты слоя важно тем, что именно здесь происходит тепловой обмен и влагообмен земной поверхности с атмосферой планеты.