Ученые МГУ впервые рассчитали высоту приземного слоя воздуха в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные исследователи МГУ имени Ломоносова впервые получили экспериментальную оценку высоты приземного слоя атмосферы Москвы. Об этом сообщает пресс-служба географического факультета вуза.

Оказалось, что среднее значение параметра в столице составляет от 40 до 60 метров. По критерию постоянства направления ветра в приземном слое его высота составляет в среднем немногим менее 50 метров. По данным геофака, теоретические расчеты высоты существуют в различных вариациях, однако экспериментально этот показатель редко оценивают.

"Суточный ход высоты приземного слоя отмечен наибольшими значениями в середине дня летом в условиях преобладающей неустойчивой стратификации и составляет 80–100 метров. Наименьшие значения, менее 40 метров, наблюдаются поздним вечером и ночью летом, а также с вечера до полудня зимой", – заявил ведущий научный сотрудник факультета Михаил Локощенко.

Изучение высоты слоя важно тем, что именно здесь происходит тепловой обмен и влагообмен земной поверхности с атмосферой планеты. Процессы в приземном слое существенно влияют на условия жизни человека и его производственную деятельность.

Ранее ведущий научный сотрудник физфака МГУ Алексей Елисеев рассказал, что радуги будут чаще появляться на небе в Москве. По словам специалиста, это произойдет в результате глобального потепления, так как число ливней в городе становится больше.

