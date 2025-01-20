В Чили и Аргентине обнаружено растение, способное "видеть"

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Ученые выяснили, что растущее в Чили и Аргентине растение Boquila trifoliolata способно "видеть", так как может изменять форму своих листьев, подстраиваясь под соседние растения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Исследования показали, что такая способность позволяет растению избегать внимания травоядных животных. Оно способно не только копировать очертания листьев деревьев и кустарников, но и может имитировать внешний вид искусственных растений.

Ранее считалось, что растения реагируют на свет, но способность мимикрировать под окружающую среду говорит о наличии более сложного механизма восприятия. Ученые предположили, что растение может принимать ряд световых сигналов или химических реагентов, на основе которых и имитирует соседние растения.

До этого американские ученые смогли датировать возраст одного из самых крупных организмов на Земле – колонии тополя осинообразного, который произрастает в штате Юта. Оказалось, что роща в 47 тысяч деревьев представляет собой копию одного дерева, которое распространяется общим корнем при помощи образования из него отдельных побегов. Клональная колония растет здесь около 34 тысяч лет.

