В США нашли единый организм, который живет более 30 тысяч лет

Фото: sciencealert.com

Ученые США обнаружили единый организм, состоящий из 47 тысяч клонов Populus tremuloides, или тополя осинообразного. Предположительно, его возраст составляет около 34 тысяч лет, сообщает Life.ru.

Тополь растет в штате Юта уже много лет. "Существо" разрослось на 430 тысяч квадратных метров. Ученые собрали в лесу 500 образцов корней, листьев и коры и провели генетический анализ, после которого выяснили, что все деревья идентичны.

Подобные сообщества называют клональными колониями. Они размножаются вегетативно, то есть путем распространения общего корня под землей и образования из него отдельных побегов.

Специалисты установили, что самый первый росток появился в эпоху последнего ледникового периода, когда вся территория современной Канады и север США были покрыты льдом.

Однако ученые не исключают, что возраст леса составляет около 80 тысяч лет.

Ранее российские ученые доказали, что в древности на территории современного Алтая обитали два различных вида первобытных людей. Речь идет о проживании на одной территории денисовского человека и неандертальца, которые несли за собой культурные традиции двух основных древних популяций человека из трех.