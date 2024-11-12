Археолог Шуньков: на Алтае одновременно проживали два подвида древнего человека

Фото: depositphotos/YURY7TARANIK

В древности на территории современного Алтая обитали два различных вида первобытных людей. Исследования, проведенные в этом году, подтверждают эту гипотезу ученых, сообщает РИА Новости со ссылкой на завотделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, члена-корреспондента Михаила Шунькова.

Речь идет о проживании на одной территории денисовского человека и неандертальца, которые несли за собой культурные традиции двух основных древних популяций человека из трех.

Шуньков объяснил, что в двух пещерах на Алтае – Денисовой и Чагырской – на расстоянии примерно 100 километров друг от друга длительное время проживали совершенно разные человеческие группы.

В Чагырской пещере на протяжении долгого времени обитали поздние неандертальцы, которые жили классической мустьерской культурой. Эта культура имеет много общего с культурой европейских неандертальцев. В Денисовой пещере, в свою очередь, обитал денисовский человек. В этом году в пещере проводились исследования наиболее глубоких и древних слоев.

По данным ученых и результатам генетического анализа можно утверждать, что первыми обитателями Денисовой пещеры были именно денисовцы. Они появились в пещере примерно 300 тысяч лет назад. Позже, около 130 тысяч лет назад, в пещере появились неандертальцы.

Шуньков подчеркнул, что в этом году исследователи тщательно изучили более 20 000 фрагментов костей животных, найденных в Денисовой пещере. В результате стало ясно, что основными объектами охоты для денисовцев были олень, сибирский горный козел и архар. В то же время в 100 километрах от них неандертальцы предпочитали охотиться на бизонов.

Шуньков отметил, что в соответствии с традиционной теорией в период верхнего палеолита появление разнообразных украшений, предметов из кости и других артефактов обычно связывают с появлением на этих землях человека современного типа – Homo sapiens. Однако, основываясь на результатах многолетних исследований, ученые теперь предполагают, что эти процессы на Алтае были связаны с культурным развитием денисовского человека на этой конкретной территории.

Ранее погребения древних египетских пирамид обнаружили в Татарстане. В захоронениях были каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

Речь идет о захоронениях, относящихся ко второй половине пятого тысячелетия до нашей эры. Они старше пирамид на более чем 1,5 тысячи лет. В одном из погребений нашли останки женщины с ребенком 4–5 лет, другое принадлежит взрослому человеку.