Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Самая большая в мире кувшинка впервые расцвела в "Аптекарском огороде", сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Речь идет о растении сорта "Виктория амазонская". Возможность посмотреть на уникальную кувшинку, а также увидеть шоколадные деревья представится участникам тропических экскурсий.

Ранее в Ботаническом саду расцвели подснежники, азалии и морозники. До этого в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода" распустилось растение эсхинантус сорта "Мона Лиза". Оно более известно как "цветок-губастик", или "губная помада". Его нераскрывшиеся бутоны напоминают выдвинутую из футляра ярко-красную помаду.

Также в саду цвела орхидея сорта "ароматная звезда Бартли". Растение имеет медово-пряный аромат, однако посетители не имели возможности почувствовать его, поскольку цветок находится в закрытой витрине.

