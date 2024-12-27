В "Аптекарском огороде" расцвели подснежники, азалии и морозники

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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели подснежники, азалии и морозники, передает пресс-служба учреждения.

"В старинной Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" буквально наступила весна – здесь расцвели подснежники, тропические орхидеи, азалии, морозники, пролески и многие другие растения", – рассказали в пресс-службе сада.

Там также отметили, что Субтропическая оранжерея уже украшена к новогодним праздникам.

Ранее растение эсхинантус сорта "Мона Лиза", известное как "цветок-губастик", или "губная помада", распустилось в Пальмовой оранжерее ботанического сада. Его нераскрывшиеся бутоны напоминают выдвинутую из футляра ярко-красную помаду.

"Цветком-губастиком" растение называют за форму цветков и листьев.