"Цветок-губастик" распустился в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Растение эсхинантус сорта "Мона Лиза", известное как "цветок-губастик" или "губная помада", распустилось в Пальмовой оранжерее Ботанического саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом пресс-служба сада сообщила в телеграм-канале.

Сотрудник сада Алексей Филин рассказал, что нераскрывшиеся бутоны эсхинантуса напоминают выдвинутую из футляра ярко-красную помаду. "Цветком-губастиком" растение называют за форму цветков и листьев, пояснил он.

Сейчас в "Аптекарском огороде" цветут редкие тропические орхидеи, азалии, цикламены, османтус, японские камелии и другие растения.

Ранее в саду расцвело ядовитое растение бругмансия, которое также называют "трубами ангела". Цветы растения могут достигать до 50 сантиметров в длину, также они обладают насыщенным ароматом. При этом все части бругмансии ядовитые и прикасаться к растению нельзя.