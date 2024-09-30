Гималайская имбирная лилия расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвел Гедихиум Гарднера, или же имбирная лилия, которая отличается необычным ароматом, сообщили в телеграм-канале сада.

"Его цветы излучают не просто аромат – это целая симфония запахов, напоминающая о солнечных тропиках и экзотических путешествиях", – рассказали в саду.

Специалисты "Аптекарского огорода" отметили, что цветок может нанести вред другим растениям. Гедихиум Гарднера, или "имбирь Кахили", – один из 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений, угрожая экосистемам Новой Зеландии, Гавайев и Южной Африки.

Кроме того, семена гедихиума легко попадают в желудки птиц и млекопитающих, а корни захватывают территории, оставляя местные растения в тени. Без контроля человека растение становится угрозой для окружающей среды.

Ранее в "Аптекарском огороде" зацвел османтус душистый из семейства Малиновых. Научное название рода образовано от латинизированных греческих слов Osme (аромат) и Anthos (цветок), а видовой эпитет fragrans в переводе с латыни означает "ароматный". В Китае из цветков османтуса делают чай, десерты, а также его используют в медицине.