Османтус душистый расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Османтус душистый из семейства Маслиновых расцвел в Субтропической оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

"Чтобы подчеркнуть, что растение имеет сильный и приятный аромат, ботаники отметили это в названии дважды", – говорится в сообщении.

Научное название рода образовано от латинизированных греческих слов Osme (аромат) и Anthos (цветок), а видовой эпитет fragrans в переводе с латыни означает "ароматный". Поэтому дословно название цветка можно перевести как "Душистоцвет ароматный", подчеркнули в саду.

В Китае из цветков османтуса делают чай, десерты, а также его используют в медицине.

Ранее в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ расцвела черная орхидея-паук. Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) является одной из самых черных представителей своего вида. Несмотря на то, что орхидеи не вырабатывают темный пигмент, растение по мере роста окрашивается в цвет, близкий к черному.

Между тем в сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея. По словам научного сотрудника "Дендрария" Галины Солтани, растение начало распускаться в августе. Такое явление происходит впервые, подчеркнула она.

