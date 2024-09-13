В Сочи впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея

Фото: телеграм-канал "Новости Краснодара | Сочи Анапа"

В сочинском парке "Дендрарий" впервые дважды за год зацвела магнолия Делавея. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Уникальное явление наблюдаем на нижней террасе перед "Виллой Надежда", – отмечается в сообщении.

По словам научного сотрудника "Дендрария" Галины Солтани, магнолия начала распускаться в августе. Такое явление происходит впервые, подчеркнула она. Как рассказала сотрудница учреждения, магнолия Делавея обычно цветет раз в год, однако жаркое лето привело к повторному цветению, которое закончится через два дня.

Между тем, по данным синоптиков, 13 сентября температура достигала 37 градусов в тени.

Ранее черная орхидея-паук расцвела в пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ. Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) является одной из самых черных представителей своего вида. Несмотря на то что орхидеи не вырабатывают темный пигмент, растение по мере роста окрашивается в цвет, близкий к черному.

