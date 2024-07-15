Африканские зантедескии расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Африканские зантедескии расцвели в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом пресс-служба сада сообщила в телеграм-канале.

Москвичи и гости столицы могут увидеть растения в водоеме с кувшинками в Субтропической оранжерее. Зантедеския – род многолетних травянистых растений семейства Ароидные, которые известны своими крупными сердцевидными листьями и соцветиями-початками. Они популярны как декоративные, выращиваются на срезку и как комнатные культуры.

В пресс-службе сада уточнили, что также под открытым небом сейчас цветут гортензии, розы, лилии, флоксы и лаванда.

Ранее в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" расцвели шоколадные деревья. Урожай созреет спустя некоторое время, а число плодов будет напрямую зависеть от количества опыленных цветков. При этом сам процесс опыления происходит искусственно. Специалисты переносят пыльцу с одного цветка на рыльце другого при помощи кисточки.