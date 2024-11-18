Ядовитые "трубы ангела" расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ядовитое растение бругмансия, которое называют "трубами ангела", расцвело в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

"Этот экзотический кустарник привлекает внимание своими огромными цветами, достигающими до 50 сантиметров в длину, а также насыщенным ароматом, который наполняет окружающее пространство", – говорится в сообщении.

Посетителям сада также напомнили, что все части растения ядовиты и прикасаться к нему нельзя. Бругмансия цветет недолго, добавил сад.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвели две редкие орхидеи – ангрекум великолепный и дендробиум госпожи Сандер. Посетители смогут увидеть цветы в пальмовой оранжерее. В "Аптекарском огороде" представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России. Она включает свыше тысячи видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов планеты.

