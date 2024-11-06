Две редкие орхидеи расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Две редкие орхидеи – Ангрекум великолепный и Дендробиум госпожи Сандер – расцвели в тропиках Ботанического сада МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Посетители смогут увидеть цветы в пальмовой оранжерее, сообщает пресс-служба сада в телеграм-канале.

Ангрекум в природе встречается крайне редко в восточной части Мадагаскара, а также в Восточной Африке и на островах Индийского океана на высоте 400 метров над уровнем моря. Дендробиум госпожи Сандер получил свое название в честь Элизабет Сандер – жены известного английского ботаника и садовода Генри Фредерика Конрада Сандера. Растет такая орхидея только в горах на острове Лусон на высоте 1 000 – 1 650 метров над уровнем моря, а также в провинциях Бенгет и Рисаль.

Пресс-служба напомнила, что в "Аптекарском огороде" представлена одна из крупнейших коллекций орхидей в России. Она включает свыше тысячи видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов планеты, а также больше 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата.

В конце сентября в "Аптекарском огороде" расцвел Гедихиум Гарднера, или же имбирная лилия, которая отличается необычным ароматом. По словам специалистов сада, цветок может навредить другим растениям.

Гедихиум Гарднера – один из 100 самых опасных инвазивных видов в мире. Он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений, тем самым угрожая экосистемам Новой Зеландии, Гавайев и Южной Африки.