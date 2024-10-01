В "Аптекарском огороде" расцвело какао

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В викторианской оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" зацвело какао, сообщила пресс-служба сада в своем телеграм-канале.

Там отметили, что для какао характерно явление, называемое каулифлорией: плоды крепятся непосредственно к стволу дерева, а не к ветвям.

"Урожай созреет позже. Количество плодов зависит от количества опыленных цветков", – говорится в сообщении.

Специалисты сада опыляют цветки какао искусственно. Пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год начиная с пятилетнего возраста.

Плоды какао по форме напоминают лимон, вытянутую дыню или огурец. При этом внутри плода содержится от 20 до 60 какао-бобов. Эти бобы используются для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада.

Ранее в оранжерее "Аптекарского огорода" расцвел Гедихиум Гарднера, или же имбирная лилия, которая отличается необычным ароматом. В пресс-службе сада отметили, что лилия издает симфонию запахов, напоминающую о солнечных тропиках. Однако растение представляет опасность для экосистем Гавайев и Южной Африки из-за легкого распространения по территории.