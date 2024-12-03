Яснотка зацвела в столичном парке "Останкино" из-за теплой погоды

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В столице зацвела яснотка из-за теплой погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, биологи нашли цветущую яснотку в природно-историческом парке "Останкино". Поведение растения объясняется теплой погодой.

Ранее в Московской области вновь зацвели васильки и одуванчики на фоне теплой погоды. Как отметили в подмосковном комитете лесного хозяйства, из-за отсутствия устойчивых холодов в лесах можно встретить грибы, мхи, лишайники, клевер и другое.

Между тем в оранжерее "Аптекарского огорода" распустились азалии и японские камелии. Первое растение обладает токсичными свойствами, так как в листьях и нектаре есть андромедотоксины. Японские камелии же славятся своими цветами и насчитывают свыше двух тысяч сортов с разнообразной палитрой.