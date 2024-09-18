Эксперт Орлова: весной 2025 года сирень в Москве будет цвести менее пышно

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В 2025 году сирень в Москве будет цвести менее пышно из-за аномально теплой температуры в сентябре, которая привела к повторному цветению растения, поделилась доцент кафедры декоративного садоводства и газоноведения Тимирязевской академии Елена Орлова в беседе с ТАСС.

По ее мнению, такая температура может негативно сказаться на цветении сирени в следующем сезоне.

Эксперт объяснила, что повторное цветение кустарников – это закономерное явление. Весенние морозы с ледяным дождем и снегом повредили большинство цветущих и зацветающих в конце весны деревьев и кустарников. Замерзшие и ослабленные растения не смогли расцвести в полную силу. Затем установилась теплая и дождливая погода, которая обеспечила растения влагой в достаточном количестве.

"А сентябрь аномально теплый, отсюда и такая реакция сирени – частичный выход из состояния периода покоя раньше срока: пробуждение цветочных почек", – объяснила Орлова.

Специалист отметила, что преждевременное цветение может навредить растению, так как молодые отцветшие побеги не успеют подготовиться к зиме и могут замерзнуть. На следующую весну растение зацветет менее обильно.

"Правильнее обрезать такие побеги, не давая им зацвести", – рекомендовала эксперт.

Между тем в Москве продолжается третья волна аллергии на пыльцу. Врач – аллерголог-иммунолог Наталья Морозова рассказала, что теплый сентябрь пролонгировал цветение сорной травы, поэтому сказать, когда закончится третья волна, сложно. Она посоветовала аллергикам продолжать принимать лекарства, носить очки и маску на улице, а также тщательно смывать с себя пыльцу дома.