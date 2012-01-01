Врач Логина назвала виды терапии, которые помогут справиться с аллергией

Осень – время, когда нужно особенно заботиться о здоровье. В частности, врачи рекомендуют начать курс терапии всем, кто страдает от сезонной аллергии. Разбираемся, как справиться с этой проблемой и когда запланировать вакцинацию от нее.

Какие виды аллергии бывают?

Аллергия – это повышенный иммунный ответ на аллергены. По сути, эти вещества безвредны, но для некоторых людей считаются чужеродными на генетическом уровне, объяснила Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

В числе сезонных аллергенов эксперт выделила:



пыльцу деревьев;

плесень;

пыльцу луговых и злаковых трав.

Сезон, когда фиксируется раздражение на пыльцу деревьев, как правило, длится с начала весны до середины – конца мая. Особенно пациенты страдают от березы – одного из самых сильных аллергенов в столичном регионе.

Затем же на все лето и до глубокой осени обостряется аллергия на пыльцу трав.





Надежда Логина врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Особенно ярко этот период ощущается в южных краях. Например, Краснодаре, где, помимо прочего, цветут сорные травы – амброзия, полынь.

А вот реакция на плесень чаще всего возникает ранней весной или осенью: в этот период в атмосфере появляется много плесневых грибов из-за повышенной влажности и тепла, объяснила эксперт. При этом любая сезонная аллергия рискует спровоцировать повышенную чувствительность к тем или иным продуктам, подчеркнула Логина.

"За счет того, что пыльца и плоды растений порой содержат аналогичные аминокислоты, присоединяется перекрестная пищевая аллергия. К сожалению, она может наблюдаться круглый год. Например, при непереносимости пыльцы березы возникает аллергия на косточковые фрукты – яблоки, груши, черешню, абрикосы, авокадо", – добавила она.

Кроме того, у некоторых наблюдается повышенная чувствительность к пыльце вообще всех видов. Из-за этого терапия может осложниться, добавила она.

Чем лечить?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Очевидный способ жить счастливо без заложенного носа и постоянного зуда – просто избегать контакта с аллергенами. Но так как это далеко не всегда реально, пациенты могут пройти курс вакцинации, рассказала Надежда Логина.

Всего, по ее словам, в России доступно два метода иммунотерапии. Первый – аллерген-специфическая, при которой пациенту вводят под кожу маленькие дозы пыльцы растений. Таким образом, организм вырабатывает антитела. Однако у этого метода есть свои недостатки, отметила специалист.





Надежда Логина врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Например, когда у пациентов аллергия на все виды пыльцы, лечение затрудняется и затягивается. Тем более перекрестная пищевая аллергия лечится сложнее, так как она, как правило, проявляется круглый год.

Второй метод – аутолимфоцитотерапия, и такой вариант Логина назвала более универсальным. Суть в том, что из венозной крови пациента выделяют его собственные иммунные клетки – лимфоциты, после чего дробно вводят их под кожу. По словам врача, такой способ помогает при всех видах аллергии.

Кроме того, у аутолимфоцитотерапии есть альтернативный способ для тех, кто тяжело переносит сезон цветения растений: из крови выделяют лимфоциты, а затем рядом с ними активируют еще и противоаллергический препарат. Впоследствии его полностью отмывают, а полученные частицы вводятся в нос, рассказала Логина.

Одновременно с этим специалисты Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) испытывают уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы и перекрестную пищевую. По словам разработчиков, новый препарат поможет избавиться от недуга всего за три – пять инъекций.

"Так называемые противоаллергические вакцины разрабатываются последние лет 15. Эти препараты чем-то похожи на те, которые используются при аллерген-специфической иммунотерапии, но при этом требуют значительно меньшей кратности инъекций, курс вакцинации несопоставимо менее продолжительный", – пояснил телеканалу Москва 24 врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Когда можно прививаться?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начинать терапию рекомендуется вне сезона цветения – то есть осенью-зимой, заметила Надежда Логина.





Надежда Логина врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Вакцину с частичками пыльцы нужно будет ставить на протяжении нескольких месяцев. При аутолимфоцитотерапии лечение сокращается до трех – четырех недель. Восемь процедур делается взрослым пациентам, семь процедур – подросткам.

При этом специалист подчеркнула: вакцину можно ставить только детям старше шести лет, когда в маленьком организме сформируется свой иммунитет. Кроме того, нельзя проходить лечение при сердечной или почечной недостаточности, онкологии и декомпенсации внутренних органов, заключила Логина.