Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от аллергии на пыльцу березы

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Минздрав РФ разрешил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) провести сразу два этапа клинических исследований вакцины, которая направлена на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.

В агентстве указали на то, что во время исследований проверят эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

При этом представители ФМБА отметили, что во время доклинических проверок вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Также в пресс-службе уточнили, что данный препарат не имеет аналогов в мире.

"Применение вакцины позволит снизить частоту клинических проявлений аллергии к пыльце березы", – объяснили в агентстве.

При этом самой безопасной для аллергиков территорией в Москве является Центральный административный округ. Площадь зелени в центре города составляет 1 316,6 гектара, что занимает почти 20% от общей площади.

Также аллергики могут быть в безопасности на севере Москвы, где во флоре преобладает дуб. Его пыльца крупнее, а цветущие частицы редко проникают в дыхательные пути. Третье место занимает Западный округ, где растут ивы, лиственницы и ели.

