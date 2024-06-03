Риелтор Сырцов назвал центр Москвы самым безопасным округом для аллергиков

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Самой безопасной для аллергиков территорией в Москве является Центральный административный округ. Площадь зелени в центре города составляет 1 316,6 гектара, что занимает почти 20% от общей площади, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на риелтора Руслана Сырцова.

"Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей", – объяснил он.

По словам эксперта, также аллергики могут быть в безопасности на севере Москвы, где во флоре преобладает дуб. Его пыльца крупнее, а цветущие частницы редко проникают в дыхательные пути.

Третье место занимает Западный округ, заявил риелтор. Сырцов заметил, что здесь растут ивы, лиственницы и ели.

Вместе с тем директор департамента продаж жилой недвижимости Светлана Бардина рассказала, что одним из наиболее благоприятных для аллергиков мест в Москве можно назвать деловой центр "Москва-Сити". В ее зданиях есть приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха и водные фильтры, а на территории высажены гипоаллергенные растения.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе начинается второй пик сезона аллергии. Заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина рассказала, что пыльцевая аллергия имеет три пика: весенний, летний и летне-осенний. Она предупредила, что тяжелее всего аллергикам будет днем. В этот период людям, которые чувствительны к пыльце, на улице нужно носить очки и маску.

