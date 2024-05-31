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31 мая, 09:49

Общество

Второй пик аллергического сезона начался в Москве

Фото: 123RF/volody10

В Московском регионе начинается второй пик сезона аллергии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующую отделением аллергологии и диетотерапии клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Веру Ревякину.

Эксперт рассказала, что пыльцевая аллергия имеет три пика: весенний, летний и летне-осенний. Сейчас стартует второй.

"Береза у нас практически уже отцвела, а злаки и травы начинают активно пылить. К тому же совпало с активным пылением тополя. Хотя сам по себе тополиный пух не аллергенен, он абсорбирует на себе пыльцу растений и другие вредные вещества из окружающей среды, усиливая их аллергенные свойства", – объяснила Ревякина.

Она предупредила, что тяжелее всего аллергикам будет днем. В этот период людям, которые чувствительны к пыльце, на улице нужно носить очки и маску, а также применять специальные препараты, которые защищают слизистую глаз и носа. После посещения улицы следует принимать душ, чтобы смыть с себя пыльцу. Обязательно нужно промыть волосы, глаза и нос. При проветривании дома окна нужно закрывать сеткой или марлей, чтобы задержать пыльцу от попадания в квартиру.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что тополиная метель прогнозируется в ближайшие дни в Москве из-за раннего начала сезона цветения этих деревьев. По ее словам, раннее цветение тополей обусловлено теплой и сухой погодой во второй половине мая. Сейчас, как утверждает синоптик, на деревьях уже появились белые шапки тополиного пуха.

Медик рассказал, как защитить организм от аллергии во время цветения тополя

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