Тополиная метель ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тополиная метель прогнозируется в ближайшие дни в Москве из-за раннего начала сезона цветения этих деревьев. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, раннее цветение тополей обусловлено теплой и сухой погодой во второй половине мая. Сейчас, как утверждает синоптик, на деревьях уже появились белые шапки тополиного пуха.

"Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель", – заявила Позднякова.

Ранее столичный Депздрав опубликовал рекомендации для аллергиков на сезон цветения. В департаменте уточнили, что пыление березы обычно составляет около 20 дней, степень интенсивности зависит от метеорологических условий – интенсивный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе.

