Врач Морозова: теплая погода пролонгировала третью волну аллергии на пыльцу

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В Московской области продолжается третья волна аллергии на пыльцу из-за теплой погоды в сентябре, сообщила Агентству "Москва" врач – аллерголог-иммунолог консультационно-диагностического центра Наталья Морозова.

Третья волна приходится на август и заканчивается в начале сентября с приходом заморозков и дождливой погоды. В этот период цветут сорные травы, например полынь или лебеда. Из-за погодных аномалий, которые происходят в последние годы, меняются периоды цветения и развития растений.

"В этом году теплый сентябрь пролонгировал цветение. Когда закончится третья волна – сложно сказать. Ждем наступления заморозков", – отметила врач.

По словам Морозовой, аллергикам нужно продолжать принимать лекарственные препараты, а также носить очки и маску на улице. Она рекомендовала после прихода домой принять душ, а также промыть волосы, глаза и нос, чтобы смыть пыльцу.

Между тем врач – аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, как вылечить аллергию на пыльцу и плесень. По ее словам, рабочими методами лечения отмечают аллерген-специфическую и аутолимфоцитотерапую иммунотерапии. Также она рекомендовала начинать вакцинацию от аллергии вне сезона цветения, осенью или зимой.