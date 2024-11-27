Азалии и японские камелии распустились в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Азалии и японские камелии распустились в субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

"Японская камелия славится своими цветами – от простых до махровых – и насчитывает более 2 тысяч сортов с разнообразной палитрой: от ярко-красного до нежно-розового и даже белого, иногда с удивительными полосками и крапинками", – добавили представители сада.

Азалии, которые в китайской культуре известны как "думающие о доме кусты", вдохновляли поэтов, например Ду Фу. Эти цветы обладают токсичными свойствами, поскольку в их листьях и нектаре содержатся андромедотоксины.

Между тем в пальмовой оранжерее сада зацвела редкая тропическая орхидея "бульбофиллум крупноцветковый". Обычно растение встречается на Суматре, Сулавеси, Молуккских островах и в Новой Гвинее. Причем увидеть его можно только на высоте от 100 до 800 метров в тропических лесах на нижней части стволов крупных деревьев. Помимо этого, сотрудники сада указали на особенность данной орхидеи в приспособлении к опылителям.