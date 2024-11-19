Самая черная в мире орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Самая черная в мире орхидея под названием "орхидея-паук" расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Самая черная в мире из природных орхидей – крошечная Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) – расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Неофициальное название растения из-за внешнего вида цветка – "орхидея-паук", – говорится в публикации.

Посетители могут увидеть ее в пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин. "Орхидея-паук" растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров, а диаметр цветка достигает всего 1 сантиметра.



Вместе с тем такие орхидеи не вырабатывают черный пигмент. Подобный цвет образуется за счет единения красных и пурпурных антоцианов.

"Гибридизаторы упорствуют и доводят цветки до максимальной "черноты" – готичные орхидеи чрезвычайно популярны по всему свету", – добавила пресс-служба сада.

Ранее в Ботаническом саду МГУ расцвело ядовитое растение бругмансия, которое называют "трубами ангела". Этот экзотический кустарник привлекает внимание своими огромными цветами, достигающими до 50 сантиметров в длину, а также насыщенным ароматом. Посетителям сада также напомнили, что все части растения ядовиты и прикасаться к нему нельзя.

