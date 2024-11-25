Редкая тропическая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Редкая тропическая орхидея "бульбофиллум крупноцветковый" расцвела в пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", передает пресс-служба учреждения.

Обычно растение встречается на Суматре, Сулавеси, Молуккских островах и в Новой Гвинее. Причем увидеть его можно только на высоте от 100 до 800 метров в тропических лесах на нижней части стволов крупных деревьев, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, сотрудники сада указали на особенность данной орхидеи в приспособлении к опылителям.

"Светлые пятна на верхнем лепестке действуют как окно для насекомых, создавая у них иллюзию выхода, как бы приглашая их к опылению", – пояснили в пресс-службе сада.

Посетители "Аптекарского огорода" также могут полюбоваться недавно там распустившейся самой черной в мире орхидеей под названием "орхидея-паук". Ее разместили в пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин.

"Орхидея-паук" растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров, а диаметр цветка достигает всего 1 сантиметра. Вместе с тем такие орхидеи не вырабатывают черный пигмент. Подобный цвет образуется за счет единения красных и пурпурных антоцианов.