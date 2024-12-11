"Рождественские розы" расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Цветочные побасёнки"

"Рождественские розы" украсили "Аптекарский огород". Об этом пресс-служба ботанического сада рассказала в своем телеграм-канале.

"В старинной субтропической оранжерее распустились первые морозники, или "рождественские розы". Среди них: морозник черный и гибриды с Балеарских островов в Средиземном море", – уточняется в публикации.

Существует легенда, что цветок появился после упавших в снег слез девушки, которой нечего было подарить младенцу Христу. Теперь это растение цветет в преддверии праздника Рождества, рассказал работник сада Алексей Филин. По его словам, этот цветок первый распускает бутоны в открытом грунте.

Ранее растение эсхинантус сорта "Мона Лиза", известное как "цветок-губастик", или "губная помада", распустилось в Пальмовой оранжерее ботанического сада. Его нераскрывшиеся бутоны напоминают выдвинутую из футляра ярко-красную помаду. "Цветком-губастиком" растение называют за форму цветков и листьев.