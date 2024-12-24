Экзотическая орхидея распустилась в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.msu.ru

В "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ расцвела экзотическая орхидея масдеваллия, передает телеграм-канал сада.

Цветок распустился в Пальмовой оранжерее. В пресс-службе отметили, что этот вид орхидеи распускается уже много лет под Новый год.

Накануне орхидея сорта "ароматная звезда Бартли" расцвела тоже в Пальмовой оранжерее. Растение имеет медово-пряный аромат, однако посетители не смогут его почувствовать, поскольку цветок находится в закрытой витрине.