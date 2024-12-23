"Ароматная звезда Бартли" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Цветочные побасенки"

Орхидея сорта "ароматная звезда Бартли" расцвела в пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода". Об этом сообщается в телеграм-канале ботанического сада.

Растение имеет медово-пряный аромат, однако посетители не смогут его почувствовать, поскольку цветок находится в закрытой витрине.

Оранжереи ботанического сада преображаются в преддверии праздников. Рождественские наряды украшают оливы, пальмы, кактусы и другие экзотические растения.

Ранее "Аптекарский огород" украсили "рождественские розы". Существует легенда, что цветок появился после упавших в снег слез девушки, которой нечего было подарить младенцу Христу. Теперь это растение цветет в преддверии праздника Рождества, рассказал работник сада Алексей Филин. По его словам, этот цветок первый распускает бутоны в открытом грунте.