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28 января, 22:30

Общество

Ученые готовят вакцину от рака к клиническим испытаниям

Ученые готовят вакцину от рака к клиническим испытаниям

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В России разработали вакцину от меланомы и других видов рака, которая скоро перейдет к клиническим исследованиям. Препарат, созданный с учетом индивидуальных мутаций опухоли, способен обучать иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки.

Вакцину разрабатывают центры имени Гамалеи и Блохина, а также Московский онкологический институт имени Герцена. Доклинические испытания показали, что препарат может подавлять развитие опухоли и предотвращать метастазы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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