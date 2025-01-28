Ученые готовят вакцину от рака к клиническим испытаниям

В России разработали вакцину от меланомы и других видов рака, которая скоро перейдет к клиническим исследованиям. Препарат, созданный с учетом индивидуальных мутаций опухоли, способен обучать иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки.

Вакцину разрабатывают центры имени Гамалеи и Блохина, а также Московский онкологический институт имени Герцена. Доклинические испытания показали, что препарат может подавлять развитие опухоли и предотвращать метастазы.

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