Собянин: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году власти Москвы намерены привести в порядок 2 428 домов и заменить 4 265 лифтов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Региональная программа капитального ремонта домов реализуется в городе с 2015 года, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. В течение 10 лет специалисты привели в порядок свыше 14,5 тысячи зданий, а также заменили почти 47,9 тысячи лифтов. При этом в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, уже вовсе не осталось лифтов, которыми пользовались более 25 лет. В частности, в 2024 году были капитально отремонтированы 2 334 дома. Также прошла плановая замена 2 642 лифтов.

Вместе с тем с 2011 года в Москве проводится программа улучшения уличного освещения и развития светоцветовой среды столицы. Новые опоры, устанавливаемые в городе, оснащаются современными энергоэффективными светильниками. Таким образом Москве удается снижать потребление электроэнергии до 30%.

При этом в общей сложности за эти годы в городе установили 478 тысяч осветительных приборов наружного освещения. Таким образом, их число возросло более чем вдвое и достигло 827 тысяч единиц. В 2011 году их насчитывалось 399 тысяч. При этом в течение 2024 года в столице были оборудованы 32 тысячи приборов наружного освещения.

Продолжить программу улучшения уличного освещения и развития светоцветовой среды планируется в 2025 году. Предполагается, что в течение года в Москве появится еще 32 тысячи приборов наружного освещения. Они будут установлены во дворах, на детских и спортивных площадках.

Кроме того, с 2011 года число зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой в столице увеличилось в четыре раза. К настоящему моменту их насчитывается около 2,3 тысячи. К их числу относятся дома, которые находятся на пешеходных маршрутах, основных магистралях столицы, московских набережных и транспортных эстакадах, а также храмы.

По итогам 2024 года архитектурно-художественная подсветка была установлена на 83 объектах. Специалисты сделали ее на зданиях на Садовой-Самотечной улице, а также Софийской и Краснопресненской набережных. Предполагается, что в 2025 году будет завершен монтаж архитектурно-художественной подсветки еще на 117 объектах.

Вместе с тем с 2014 года столица работает над созданием единой системы городской навигации. Все навигационные элементы, такие как домовые и городские указатели, информационные поля, отвечают разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами удается органично вписать в архитектурное пространство московских улиц, их легко читать, они не создают эффекта визуального шума.

При создании знаков применяется единый шрифт. Домовые указатели также имеют внутреннюю подсветку. На городских указателях жители и гости столицы могут ознакомиться с информацией о местонахождении социальных, спортивных, медицинских и образовательных учреждений, зданий столичных и федеральных ведомств, а также станций метро, вокзалов и прочих важных объектов.

В общей сложности за 10 лет в Москве установили 15,1 тысячи городских и 104,4 тысячи домовых указателей нового формата. В 2025 году специалисты разместят на улицах города еще 1,1 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей.

Кроме того, в течение прошедших 10 лет в Москве отремонтировали 187,2 миллиона квадратных метров автомобильных дорог. В 2024 году работы проводились на 24,9 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Каждый год специалисты наносят разметку практически на 3,4 миллиона квадратных метров дорожных покрытий. Планируется, что в 2025 году они обновят 26,2 миллиона квадратных метров дорог, а также дополнят разметкой 3,5 миллиона квадратных метров дорожного полотна.

Вместе с тем в целях повышения безопасности дорожного движения с 2014 по 2024 год город реализовывал программу, направленную на обновление устаревших металлических барьерных заграждений "Волна". В течение этого времени специалисты заменили 1 973 километра ограждений на более безопасный и современный "Трансбарьер". Кроме того, они занимались восстановлением поврежденных элементов ограждений после ДТП. На 2025 год власти столицы запланировали ремонт барьерных ограждений общей протяженностью 383 километра.

Ранее Собянин утвердил планы благоустройства столицы на 2025 год и результаты работы, проведенной в 2024 году. В прошлом году в рамках программы комплексного благоустройства по-новому стали выглядеть 667 московских улиц и 10 крупных объектов в центре города.

