Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Более 24,8 тысячи единиц медицинского оборудования получили поликлиники и стационары Москвы в 2024 году. О серьезном переоснащении учреждений здравоохранения написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что новые современные аппараты позволяют проводить высокоточные диагностические исследования. Например, новые ангиографы имеют функцию 3D-визуализации сосудов, полостей сердца, навигационные системы, а у поставленных рентген-аппаратов заметно снижена лучевая нагрузка.

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