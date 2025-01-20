Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Сергей Собянин посетил Марьинскую школу № 1566, которую модернизируют в настоящее время. Он отметил, что в будущем там обустроят базу для соревнований по робототехнике, 3D-моделированию, а также работам, связанным с математикой, ИИ, программированием и многим другим.

Мэр Москвы выразил надежду на то, что в июле все работы будут завершены, а уже 1 сентября дети пойдут на уроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.