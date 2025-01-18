Собянин поблагодарил столичный бизнес за украшение витрин к Новому году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Зимой Москва стала особенно нарядной. По давней традиции активное участие в праздничном оформлении столицы принял городской бизнес, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, благодаря усилиям предпринимателей, преобразились тысячи витрин. Различные городские заведения, магазины даже пункты выдачи заказов попытались подобрать самые лучшие украшения, отметил мэр.

При этом главным трендом праздничного дизайна 2025 года Собянин назвал сочетание зеленой хвои и красных елочных шаров. Однако бизнес создавал и необычные композиции. Так, на улицах города появились гигантские морские раковины и сказочные звери.

"От всей души благодарю предпринимателей, дизайнеров, художников, руководителей и работников предприятий общественного питания и сферы услуг, которые вложили свой труд и талант в украшение Москвы", – выразил свои эмоции глава города.

Вместе с тем в преддверии Нового года в Москве установили около 1 тысячи новогодних елей. Все они были декорированы. При этом одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе. У главного входа в Парк Горького было решено расположить самую высокую искусственную ель высотой более 30 метров.