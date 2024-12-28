В Москве установили около 1 тыс новогодних елей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве установили около 1 тысячи новогодних елей, сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Петра Бирюкова, украшение города полностью завершено. Праздничная подсветка и световые конструкции в городе работают круглосуточно, а также служат дополнительным источником освещения.

"В общей сложности установили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары", – добавил вице-мэр.

Все новогодние ели декорированы, одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе. У главного входа в Парк Горького находится самая высокая искусственная ель высотой более 30 метров.

Кроме того, техническое переоснащение получили две арки, украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. Модернизировали арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформили световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар.

Отмечается, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. Так, "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Ребята смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Детей ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.