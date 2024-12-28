Дед Мороз пригласил в гости тех, кто в него не верит

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Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга пригласил к себе в гости всех, кто в него не верит. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова новогоднего волшебника.

"Я приглашаю его к себе в гости. В главный град – Устюг Великий, в сказку мою новогоднюю. Как говорят у нас на Вологодчине, друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем", – сказал Дед Мороз.

Так он ответил на заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что Деда Мороза и Снегурочки не существует. Тот ранее рассказывал, что верующие мусульмане ассоциируют сказочных существ с мультяшными героями.

Ранее в Госдуме предупредили, что под костюмами Деда Мороза и Снегурочки могут скрываться мошенники. Парламентарии призвали внимательней относиться к аниматорам, которые предлагают свои услуги прямо на улице или в подъезде.

