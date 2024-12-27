Два вида новогодних карт "Тройка" выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К Новому году в Москве выпустили 2 новые тематические карты "Тройка", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На одной из них изобразили Деда Мороза за рулем городского автобуса, а на другой – с моделью поезда "Иволга" в руках", – цитирует его столичный Дептранс.

Купить новинки можно на стойках "Живое общение", в интернет-магазине метрополитена, на маркетплейсах и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".



Это уже не первые новогодние версии транспортной карты, выпущенные в столице. Ранее в продаже появились "Тройки" в честь 20-летия Московской усадьбы Деда Мороза. На них изображены Дед Мороз, его помощник Крепыш, Снегурочка и украшенная елка.

Между тем "Тройка" стала первой транспортной картой, которая оказалась запущена на орбиту Земли. Для запуска ее поместили в космический аппарат ArcticSat-1.

