Жители Новосибирской области смогут оплачивать проезд с помощью "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Новосибирской области смогут оплачивать проезд с помощью транспортной карты "Тройка". Она начнет работать более чем в 2 300 транспортных средствах с 1 января 2025 года, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Компания разработала три уникальных дизайна "Тройки" с ключевыми символами города – соболь, Академгородок и 4-й мост.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, запуск "Тройки" в Новосибирской области позволит местным жителям удобнее ездить по уже подключенным к билетной системе регионам Сибири. В их числе Республика Хакасия, Алтай, Тува и Томская область.

"По поручению Сергея Собянина мы делимся с регионами опытом запуска самых инновационных пассажирских сервисов. Благодарим власти и лично главу города Максима Кудрявцева за желание развивать отрасль и повышать комфорт пассажиров городского транспорта", – сказал Ликсутов.

Между тем в Москве выпустили новогоднюю карту "Тройка". На карте можно увидеть Деда Мороза, его помощника шуршика Крепыша, Снегурочку и украшенную елку. По словам Ликсутова, "Тройка" была выпущена в подобном стиле в честь 20-летия Московской усадьбы Деда Мороза.