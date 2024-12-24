Тематическую "Тройку" выпустили к 275-летию Московской архитектурной школы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице выпустили тематическую "Тройку" к 275-летию Московской архитектурной школы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"На карте изобразили работу "Архитектурная фантазия", которую советский архитектор и график Яков Чернихов создал в 1933 году. Этот мастер преподавал в МАРХИ и оказал значительное влияние на формирование современной архитектуры", – говорится в публикации.

Приобрести тематические "Тройки" можно в магазинах на станциях метрополитена "Маяковская" и "Трубная", а также на точках "Живое общение", в онлайн-магазине подземки и на маркетплейсах.

Ранее в Москве выпустили новогоднюю карту "Тройка". На ней можно увидеть Деда Мороза, его помощника шуршика Крепыша, Снегурочку и украшенную елку. По словам заммэра Максима Ликсутова, "Тройка" была выпущена в подобном стиле в честь 20-летия Московской усадьбы Деда Мороза.

