Муфтий Москвы назвал Деда Мороза вымышленным персонажем

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Дед Мороз – это вымышленный персонаж, не имеющий волшебной силы. Такое заявление сделал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.

Поскольку Дед Мороз и Снегурочка являются вымышленными персонажами, то верующие мусульмане ассоциируют их с "мультяшными героями", пояснил он.

"Надо молиться о мире, благополучии, здоровье для себя и своих близких, свои желания и просьбы нужно адресовать Господу", – сказал Аляутдинов и добавил, что Бог обязательно услышит искренние молитвы с чистыми помыслами.

Ранее совет ученых-богословов ДУМ России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии, если муж будет справедливо и равноценно относиться ко всем женам.

Однако позже совет улемов ДУМ РФ отозвал богословское заключение, позволяющее многоженство, в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура России призвала ее отменить. Как сказал муфтий Москвы, на то Божья воля, и совет улемов считает бессмысленным вступать в полемику.