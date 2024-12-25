Опрос: россияне назвали Морозко лучшим Дедом Морозом отечественного кино

Фото: кадр из фильма "Морозко"; режиссер – Александр Роу; производство – Киностудия имени М. Горького

Россияне проголосовали за лучшего Деда Мороза отечественного кино. Опрос в преддверии Нового года и в рамках новогодней промокампании "Понимаете, у нас традиция" провел телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". Москва 24 ознакомилась с итогами исследования.

В результате топ-5 лучших Дедов Морозов из российских новогодних фильмов выглядит так:



Морозко, "Морозко" (Александр Хвыля) – 58% голосов; Евгений Иванович Трошкин, "Джентльмены удачи" (Евгений Леонов) – 10%; Иван Киврин, "Чародеи" (Валерий Золотухин) – 8%; Фотограф Орешников, "Зигзаг удачи" (Евгений Леонов) – 7%; Игорь, "Приходи на меня посмотреть" (Олег Янковский) – 6%.

Так, лучшим из Дедов Морозов отечественного кинематографа зрители назвали персонажа Александра Хвыли Морозко, который является героем одноименной сказки. После выпуска этого фильма актер приобрел роль главного зимнего волшебника страны. Позднее он исполнял эту же роль на Новогодней елке в Кремле.

Кроме того, Хвыля сыграл Деда Мороза в фильме "Сказки русского леса". Он рассказывал, что с удовольствием продолжал бы играть эту роль не только каждый год, но и каждый день, потому что этот образ помогает ему приносить радость детям. Актер полагал, что оставаться друг для друга добрыми Дедами Морозами можно и зимой, и летом и для этого не нужно обладать длинной бородой.

Второе место зрители отдали герою Евгения Леонова, заведующему детским садом Трошкину, который появляется в комедии "Джентльмены удачи", действие которой разворачивается в канун Нового года. В начале картины Трошкин помогает детям репетировать спектакль для праздничного утренника, играя в нем волка, а в финале перевоплощается в Деда Мороза. В таком образе он предстает перед своими новыми подопечными – ворами-рецидивистами.

Сам артист тоже любил устраивать новогодние детские праздники для своего сына и его друзей. И его знаменитое "р-р-р-р!", которое звучит в "Джентльменах удачи", родилось именно во время этих представлений.

Третьим Дедом Морозом отечественного кино стал Иван Киврин из фильма "Чародеи". Его сыграл Валерий Золотухин. Киврину приходится притвориться зимним волшебником, чтобы попасть на праздничный вечер. В мешке, где должны быть новогодние подарки, он приносит полное собрание фантастики для своей возлюбленной, Киры Шамаханской. Именно так ему удается получить от нее долгожданное согласие выйти за него замуж.

Четвертым в рейтинге стал другой герой Леонова – фотограф Орешников из фильма Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи". В этом фильме герой становится Дедом Морозом, чтобы получить деньги, которые ему удалось выиграть в лотерею. В основу фильма были положены реальные события, когда сборщик членских взносов тайно забирал деньги в профсоюзной кассе и приобретал на них лотерейные билеты.

Последним в пятерке Дедов Морозов стал Игорь, герой Олега Янковского, который появляется в новогодней романтической сказке "Приходи на меня посмотреть". Янковский также выступил в качестве режиссера этого фильма совместно с Михаилом Аграновичем. По сюжету главный герой случайно ошибается домом, но этот случай помогает ему найти свою любовь.

Зрители впервые увидели фильм в 2001 году, когда, как отмечали сами режиссеры, в потоке мрачных фильмов хотелось посмотреть на добрую и светлую историю.

Ранее СЕО-платформа онлайн-опросов выяснила, что в Деда Мороза верят 28% российских детей. При этом 27% детей не верят в новогоднего волшебника, поскольку подарки им вручают сами родители. Еще 45% детей не особо верят в Деда Мороза, но неизменно его ждут как новогоднюю традицию.