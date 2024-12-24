Дед Мороз рассказал о дружбе с Санта-Клаусом, Йоулупукки и другими волшебниками

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Русский Дед Мороз рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что дружит с американским Санта-Клаусом, финским Йоулупукки, итальянским Баббо Натале и немецким Вайнахтсманом.

"Конечно же, это мои друзья из других стран. Сказка не имеет никаких границ и никаких преград", – заявил зимний волшебник.

Дед Мороз поведал о своем предновогоднем путешествии по стране, в ходе которого он проверял, насколько россияне готовы к встрече Нового года. Он рассказал, что также посетил Китай, Германию, Бельгию, Францию и Индию. Теперь волшебник держит путь в свой родной город Великий Устюг.

На пресс-конференции присутствовали психолог Анетта Орлова и заместитель директора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук. Вместе с ними в мероприятии участвовал королевский питон Николай, который является символом наступающего года.

В ходе пресс-конференции Орлова поделилась советами о том, как подготовиться к Новому году. Она рекомендовала сосредоточиться на своих ценностях, убеждениях, близких людях, Родине и коллегах. Также психолог подчеркнула, что в трудные времена важно оставаться вместе и не допускать разобщения.

В конце пресс-конференции Дед Мороз призвал оставить все печали, горести и обиды в уходящем году. Он предложил загадать желание под бой курантов, чтобы все войны прекратились, на Земле наступил мир, а все люди были счастливы.

Между тем Санта-Клаус и Дед Мороз могут объединиться и сделать мир более сказочным. Об этом заявила мэр города Санта-Клаус в американском штате Джорджия Донита Боуэн. Мэр отметила, что она открыта к празднованию Рождества с использованием зарубежных традиций. Так, в городе можно будет установить украшения, связанные с Дедом Морозом.