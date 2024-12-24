Дед Мороз поздравил российский экипаж МКС с наступающим Новым годом

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Дед Мороз поздравил российских космонавтов на Международной космической станции с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза.

Волшебник посетил Центр управления полетами, чтобы созвониться с российским экипажем на МКС.

"Я специально приехал в Центр управления полетами (ЦУП) из моей Московской усадьбы, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом! С большим интересом и волнением слежу за вашей работой на орбите. В канун Нового года хочу пожелать вам только положительных эмоций здоровья и благополучия вам и вашим близким", – сказал Дед Мороз.

В свою очередь, космонавты пообещали ему наблюдать из космоса за Московской усадьбой, где в новогоднюю ночь пройдет большой и самый сказочный праздник. В ответ волшебник отметил, что будет следить за успехами экипажа с Земли.

Он отметил свою схожесть с космонавтами, ведь ему приходится с космической скоростью доставлять детям подарки в праздничную ночь. Кроме того, волшебник поблагодарил россиян за их труд и пригласил их детей к себе в гости, в столичную резиденцию.

По завершении сеанса связи с космонавтами Дед Мороз и Снегурочка пообщались с детьми сотрудников ЦУП и Главной оперативной группы управления. Им пожелали счастья и радости в преддверии праздника.

Между тем волшебник поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Кольцевой линии метро. Распорядок дня у Деда Мороза был выстроен следующим образом: он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская", проехал круг по часовой стрелке на Кольцевой линии, подарил новогоднее настроение юным и взрослым пассажирам метро, а под конец раздал свыше 700 елочных игрушек, магнитов, значков, браслетов и конфет.