Мэр Санта-Клауса допустила русские традиции на Рождестве в своем городе

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Американский Санта-Клаус и русский Дед Мороз могут объединиться и сделать мир более сказочным. Об этом заявила мэр города Санта-Клаус в американском штате Джорджия Донита Боуэн.

"Я думаю, главное, что делают Санта-Клаус и Дед Мороз, что они поддерживают – это любовь, забота, это возможность помочь другому человеку. На мой взгляд, прийти к соседу и поддержать его – это не об игрушках и праздничных украшениях, это гораздо важнее", – приводит РИА Новости слова Боуэн.

Мэр отметила, что она открыта к празднованию Рождества с использованием зарубежных традиций. Так, в городе можно будет установить украшения, связанные с Дедом Морозом, добавила Боуэн.

Кроме того, она отметила важность того, что молодежь приходит в дома престарелых. По мнению мэра, от этого счастливы все.

Между тем в прошлом году Санта-Клаус стал популярнее Деда Мороза среди россиян. По результатам опроса образ второго как первую ассоциацию с Новым годом и Рождеством называли в 1,5 раза реже по сравнению с Сантой. При этом еще 54% их путали, а 15% были уверены, что это один и тот же персонаж.